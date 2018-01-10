Лунный календарь для комнатных растений и цветов на 2020 год поможет определить наиболее благоприятные дни для посадки и пересадки растений.
Во время различных манипуляций с домашними цветами их легко повредить. Разрывы корешков, царапины кутикулы, поломка стебля или оторванные листья – все это стресс для растения, уменьшить который можно, следуя рекомендациям лунного календаря.
Влияние Луны на планетарное движение воды давно известно, морские приливы и отливы обусловлены положением спутника Земли. Живые организмы тоже подвержены лунным влияниям. У растений преимущественное направление сокодвижения зависит от ее фаз.
Даты, указанные в лунном календаре как подходящие для пересадки и посадки растений, приходятся на период движения соков к верхним частям цветка – стеблям и листьям. В корневой системе в это время уменьшается тургор, клетки слегка обезвоживаются и становятся менее ломкими. Благодаря этому пересадку они переносят легче и приживаются в новом грунте быстрее.
Миграция воды в листья происходит во время роста луны. На убывающей луне корни наполняются влагой и тревожить их не стоит.
Сверяясь с лунным календарем перед началом работ в своей домашней или офисной оранжерее, будет проще вырастить здоровый и цветущий комнатный сад.
Исключение составляют случаи, когда растению требуется экстренная пересадка: появились вредители, горшок разбился или сломался стебель. Тогда его нужно срочно спасать, тут уж не до расписания.
Пересадка растений, которые зацвели, нежелательна даже в благоприятные дни лунного календаря. Растение после этого может надолго заболеть и понадобится приложить много усилий, чтобы вылечить его.
Удобно сверяться с подробным календарем, где указаны благоприятные и не благоприятные числа каждого месяца, чтобы комнатный сад радовал буйством зелени и благоухающим цветением.
Лунный календарь для комнатных растений и цветов на 2020 год
|Благоприятные дни посадки и пересадки растений
|Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений
|Запрещенные дни для любых манипуляций с растениями
|Январь
|1, 3, 5-6, 9, 11, 13-15, 17-18, 22-24, 27-29
|2, 4, 7-8, 12, 16, 19-21, 26, 30
|10, 25
|Февраль
|1-2, 4-7, 10-18, 24-26, 28-29
|3, 8, 19-22, 27
|9, 23
|Март
|1-8, 10-13, 17-18, 22-23, 27-29, 31
|14-16, 19-21, 25-26, 30
|9, 24
|Апрель
|1-3, 5, 7, 9-12, 14, 26, 28
|4, 6, 13, 15-22, 24-25, 27, 29-30
|8, 23
|Май
|2-6, 11-12, 15-17, 20-21, 23-26, 30-31
|1, 8-10, 13-14, 18-19, 27-29
|7, 22
|Июнь
|1-3, 7-8, 12-13, 17, 22, 26-28, 30
|4, 6, 9-11, 14-16, 18-20, 23-25, 29
|5, 21
|Июль
|1-2, 6, 9-10, 26-27, 29, 31
|3-4, 7-8, 11-19, 21-25, 28, 30
|5, 20
|Август
|1-2, 6, 9, 15, 17-18, 20, 25, 28-29
|4-5, 7-8, 10-14, 16, 21-24, 26-27, 30-31
|3, 19
|Сентябрь
|8, 11, 13, 15-16, 20-22, 29
|1, 3-7, 9-10, 12, 14, 18-19, 23-28, 30
|2, 17
|Октябрь
|1, 4, 6, 9-11, 18-19, 22-23, 27-28
|3, 5, 7-8, 12-15, 17, 20-21, 24-26, 29-30
|2, 16, 31
|Ноябрь
|14, 18, 27
|1-13, 16-17, 19-26, 28-29
|15, 30
|Декабрь
|3, 8, 12-13, 16, 21
|1-2, 4-7, 9-11, 15, 17-20, 22-29
|14, 30
* дни, которых нет в таблице, никак не влияют на растения и манипуляции с ними.
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в январе
В годовом лунном календаре комнатного цветовода указаны даты, подходящие для серьезных перемен в жизни растения – пересадки или посадки укорененных черенков.
В неблагоприятные дни выполняются не такие радикальные процедуры – рыхление, подкормка, полив, обработка от вредителей. Особое внимание следует уделить датам, когда цветы лучше вообще не трогать. Любой уход в такой день будет не на пользу.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в январе
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Январь
|1, 3, 5-6, 9, 11, 13-15, 17-18, 22-24, 27-29
|2, 4, 7-8, 12, 16, 19-21, 26, 30
|10, 25
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в феврале
Каждый цветовод придерживается определенных принципов при уходе за комнатными растениями и цветами. Кто-то находит ценные подсказки и советы специалистов на страницах специализированных изданий, кто-то воспроизводит опыт друзей и знакомых, а многие предпочитают прислушаться к мнению астрологов о влиянии луны на своих молчаливых любимцев.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в феврале
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Февраль
|1-2, 4-7, 10-18, 24-26, 28-29
|3, 8, 19-22, 27
|9, 23
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в марте
Дни солнечных и лунных затмений, даже частичных, самые неподходящие для пересадки растений. Они очень уязвимы в этот период, и даже незначительные травмы, скорее всего, приведут к гибели.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в марте
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Март
|1-8, 10-13, 17-18, 22-23, 27-29, 31
|14-16, 19-21, 25-26, 30
|9, 24
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в апреле
Домашние цветы нуждаются в регулярной пересадке. Причин несколько:
- Корневая система «вырастает» из прежнего вазона и земля приподнимается, делая полив затруднительным.
- Накопление в почве солей жесткости из воды для полива, что затрудняет питание растения.
- Истощение почвы, разложение ее органической составляющей, из-за чего подкормки становятся менее эффективными.
- Уплотнение грунта, приводящее к кислородному голоданию корней.
Апрельское потепление и увеличение продолжительности светового дня благоприятно для возобновления работ с домашнеми растениями.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в апреле
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Апрель
|1-3, 5, 7, 9-12, 14, 26, 28
|4, 6, 13, 15-22, 24-25, 27, 29-30
|8, 23
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в мае
Поздней весной в комнатных растениях возобновляется активная циркуляция соков, ускоряется метаболизм (дыхание и фотосинтез), начинается интенсивный прирост зелени.
Это хорошее время для переселения зеленых питомцев на новые места, омоложения разросшихся и утративших декоративность кустиков.
Чтобы сократить адаптационный период комнатных цветов после пересадки и достичь обильного цветения, воспользуйтесь рекомендациями лунного календаря.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в мае
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Май
|2-6, 11-12, 15-17, 20-21, 23-26, 30-31
|1, 8-10, 13-14, 18-19, 27-29
|7, 22
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в июне
Серебристый спутник Земли оказывает невидимое влияние на все живые существа на планете. Даже эмоциональное состояние человека, подъемы и спады настроения зависят от Луны. Согласованный с лунным календарем уход за цветами и растениями обеспечит им отличное самочувствие, подарит радость и наслаждение их хозяевам.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в июне
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Июнь
|1-3, 7-8, 12-13, 17, 22, 26-28, 30
|4, 6, 9-11, 14-16, 18-20, 23-25, 29
|5, 21
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в июле
У комнатных растений функции не только декоративные. Они улучшают микроклимат в жилом помещении, увлажняя и кондиционируя воздух, нейтрализуя положительно заряженные аэроионы от бытовой техники. Многие из них поглощают вредные выделения от мебели и отделочных материалов.
Если растению заметно хуже при нормальном на первый взгляд уходе, то настало время применить рекомендации лунного календаря и откорректировать график работ в комнатном цветнике.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в июле
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Июль
|1-2, 6, 9-10, 26-27, 29, 31
|3-4, 7-8, 11-19, 21-25, 28, 30
|5, 20
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в августе
Размножение черенками будет успешным на растущей Луне. Тогда стебли и листья наполняются живительной влагой и растению проще заживить полученные раны. И черенки приживутся скорее.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в августе
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Август
|1-2, 6, 9, 15, 17-18, 20, 25, 28-29
|4-5, 7-8, 10-14, 16, 21-24, 26-27, 30-31
|3, 19
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в сентябре
Весной и осенью растения в любом случае лучше переносят посадочные работы. Укорененные черенки стоит определять на постоянное место жительства в теплый сезон. Если возникает потребность в пересадке осенью, внимательно выбирайте дату в соответствии с лунным календарем.
Такой подход ускорит рост и размножение любимых сортов и поможет осчастливить всех друзей маленькими «детками» в горшочках.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в сентябре
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Сентябрь
|8, 11, 13, 15-16, 20-22, 29
|1, 3-7, 9-10, 12, 14, 18-19, 23-28, 30
|2, 17
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в октябре
Подобный календарь довольно сложно составить самостоятельно. Профессиональные астрологи учитывают множество факторов: положение Луны и Солнца в знаках зодиака, лунные сутки, месяц.
Смело пользуйтесь этой таблицей для планирования работ на приусадебном участке в саду, огороде, цветнике.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в октябре
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Октябрь
|1, 4, 6, 9-11, 18-19, 22-23, 27-28
|3, 5, 7-8, 12-15, 17, 20-21, 24-26, 29-30
|2, 16, 31
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в ноябре
Если земля начинает «вылезать» из горшка, листья стали мелкими, пожелтели, и растение давно не радовало цветением, ему требуется пересадка и свежий грунт.
Пересадка, сделанная по лунным рекомендациям, благотворно сказывается на продолжительности цветения.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в ноябре
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Ноябрь
|14, 18, 27
|1-13, 16-17, 19-26, 28-29
|15, 30
Лунный календарь для комнатных растений и цветов в декабре
С наступлением зимы все процессы в растении замедляются, и наступает период покоя. Цветоводы обычно избегают зимних пересадок, чтобы не навредить растению.
Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в декабре
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|Запрещенные дни
|Декабрь
|3, 8, 12-13, 16, 21
|1-2, 4-7, 9-11, 15, 17-20, 22-29
|14, 30
Любовь и забота, вложенные в комнатный цветник, окупятся сторицей, а помощником и грамотным советчиком пусть станет лунный календарь пересадки комнатных растений на 2020 год.