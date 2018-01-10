Лунный календарь для комнатных растений и цветов на 2020 год поможет определить наиболее благоприятные дни для посадки и пересадки растений.

Во время различных манипуляций с домашними цветами их легко повредить. Разрывы корешков, царапины кутикулы, поломка стебля или оторванные листья – все это стресс для растения, уменьшить который можно, следуя рекомендациям лунного календаря.

Влияние Луны на планетарное движение воды давно известно, морские приливы и отливы обусловлены положением спутника Земли. Живые организмы тоже подвержены лунным влияниям. У растений преимущественное направление сокодвижения зависит от ее фаз.

Даты, указанные в лунном календаре как подходящие для пересадки и посадки растений, приходятся на период движения соков к верхним частям цветка – стеблям и листьям. В корневой системе в это время уменьшается тургор, клетки слегка обезвоживаются и становятся менее ломкими. Благодаря этому пересадку они переносят легче и приживаются в новом грунте быстрее.

Миграция воды в листья происходит во время роста луны. На убывающей луне корни наполняются влагой и тревожить их не стоит.

Сверяясь с лунным календарем перед началом работ в своей домашней или офисной оранжерее, будет проще вырастить здоровый и цветущий комнатный сад.

Исключение составляют случаи, когда растению требуется экстренная пересадка: появились вредители, горшок разбился или сломался стебель. Тогда его нужно срочно спасать, тут уж не до расписания.

Пересадка растений, которые зацвели, нежелательна даже в благоприятные дни лунного календаря. Растение после этого может надолго заболеть и понадобится приложить много усилий, чтобы вылечить его.

Удобно сверяться с подробным календарем, где указаны благоприятные и не благоприятные числа каждого месяца, чтобы комнатный сад радовал буйством зелени и благоухающим цветением.

Лунный календарь для комнатных растений и цветов на 2020 год

Благоприятные дни посадки и пересадки растений Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений Запрещенные дни для любых манипуляций с растениями Январь 1, 3, 5-6, 9, 11, 13-15, 17-18, 22-24, 27-29 2, 4, 7-8, 12, 16, 19-21, 26, 30 10, 25 Февраль 1-2, 4-7, 10-18, 24-26, 28-29 3, 8, 19-22, 27 9, 23 Март 1-8, 10-13, 17-18, 22-23, 27-29, 31 14-16, 19-21, 25-26, 30 9, 24 Апрель 1-3, 5, 7, 9-12, 14, 26, 28 4, 6, 13, 15-22, 24-25, 27, 29-30 8, 23 Май 2-6, 11-12, 15-17, 20-21, 23-26, 30-31 1, 8-10, 13-14, 18-19, 27-29 7, 22 Июнь 1-3, 7-8, 12-13, 17, 22, 26-28, 30 4, 6, 9-11, 14-16, 18-20, 23-25, 29 5, 21 Июль 1-2, 6, 9-10, 26-27, 29, 31 3-4, 7-8, 11-19, 21-25, 28, 30 5, 20 Август 1-2, 6, 9, 15, 17-18, 20, 25, 28-29 4-5, 7-8, 10-14, 16, 21-24, 26-27, 30-31 3, 19 Сентябрь 8, 11, 13, 15-16, 20-22, 29 1, 3-7, 9-10, 12, 14, 18-19, 23-28, 30 2, 17 Октябрь 1, 4, 6, 9-11, 18-19, 22-23, 27-28 3, 5, 7-8, 12-15, 17, 20-21, 24-26, 29-30 2, 16, 31 Ноябрь 14, 18, 27 1-13, 16-17, 19-26, 28-29 15, 30 Декабрь 3, 8, 12-13, 16, 21 1-2, 4-7, 9-11, 15, 17-20, 22-29 14, 30

* дни, которых нет в таблице, никак не влияют на растения и манипуляции с ними.

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в январе

В годовом лунном календаре комнатного цветовода указаны даты, подходящие для серьезных перемен в жизни растения – пересадки или посадки укорененных черенков.

В неблагоприятные дни выполняются не такие радикальные процедуры – рыхление, подкормка, полив, обработка от вредителей. Особое внимание следует уделить датам, когда цветы лучше вообще не трогать. Любой уход в такой день будет не на пользу.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в январе

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Январь 1, 3, 5-6, 9, 11, 13-15, 17-18, 22-24, 27-29 2, 4, 7-8, 12, 16, 19-21, 26, 30 10, 25

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в феврале

Каждый цветовод придерживается определенных принципов при уходе за комнатными растениями и цветами. Кто-то находит ценные подсказки и советы специалистов на страницах специализированных изданий, кто-то воспроизводит опыт друзей и знакомых, а многие предпочитают прислушаться к мнению астрологов о влиянии луны на своих молчаливых любимцев.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в феврале

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Февраль 1-2, 4-7, 10-18, 24-26, 28-29 3, 8, 19-22, 27 9, 23

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в марте

Дни солнечных и лунных затмений, даже частичных, самые неподходящие для пересадки растений. Они очень уязвимы в этот период, и даже незначительные травмы, скорее всего, приведут к гибели.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в марте

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Март 1-8, 10-13, 17-18, 22-23, 27-29, 31 14-16, 19-21, 25-26, 30 9, 24

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в апреле

Домашние цветы нуждаются в регулярной пересадке. Причин несколько:

Корневая система «вырастает» из прежнего вазона и земля приподнимается, делая полив затруднительным.

Накопление в почве солей жесткости из воды для полива, что затрудняет питание растения.

Истощение почвы, разложение ее органической составляющей, из-за чего подкормки становятся менее эффективными.

Уплотнение грунта, приводящее к кислородному голоданию корней.

Апрельское потепление и увеличение продолжительности светового дня благоприятно для возобновления работ с домашнеми растениями.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в апреле

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Апрель 1-3, 5, 7, 9-12, 14, 26, 28 4, 6, 13, 15-22, 24-25, 27, 29-30 8, 23

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в мае

Поздней весной в комнатных растениях возобновляется активная циркуляция соков, ускоряется метаболизм (дыхание и фотосинтез), начинается интенсивный прирост зелени.

Это хорошее время для переселения зеленых питомцев на новые места, омоложения разросшихся и утративших декоративность кустиков.

Чтобы сократить адаптационный период комнатных цветов после пересадки и достичь обильного цветения, воспользуйтесь рекомендациями лунного календаря.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в мае

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Май 2-6, 11-12, 15-17, 20-21, 23-26, 30-31 1, 8-10, 13-14, 18-19, 27-29 7, 22

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в июне

Серебристый спутник Земли оказывает невидимое влияние на все живые существа на планете. Даже эмоциональное состояние человека, подъемы и спады настроения зависят от Луны. Согласованный с лунным календарем уход за цветами и растениями обеспечит им отличное самочувствие, подарит радость и наслаждение их хозяевам.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в июне

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Июнь 1-3, 7-8, 12-13, 17, 22, 26-28, 30 4, 6, 9-11, 14-16, 18-20, 23-25, 29 5, 21

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в июле

У комнатных растений функции не только декоративные. Они улучшают микроклимат в жилом помещении, увлажняя и кондиционируя воздух, нейтрализуя положительно заряженные аэроионы от бытовой техники. Многие из них поглощают вредные выделения от мебели и отделочных материалов.

Если растению заметно хуже при нормальном на первый взгляд уходе, то настало время применить рекомендации лунного календаря и откорректировать график работ в комнатном цветнике.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в июле

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Июль 1-2, 6, 9-10, 26-27, 29, 31 3-4, 7-8, 11-19, 21-25, 28, 30 5, 20

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в августе

Размножение черенками будет успешным на растущей Луне. Тогда стебли и листья наполняются живительной влагой и растению проще заживить полученные раны. И черенки приживутся скорее.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в августе

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Август 1-2, 6, 9, 15, 17-18, 20, 25, 28-29 4-5, 7-8, 10-14, 16, 21-24, 26-27, 30-31 3, 19

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в сентябре

Весной и осенью растения в любом случае лучше переносят посадочные работы. Укорененные черенки стоит определять на постоянное место жительства в теплый сезон. Если возникает потребность в пересадке осенью, внимательно выбирайте дату в соответствии с лунным календарем.

Такой подход ускорит рост и размножение любимых сортов и поможет осчастливить всех друзей маленькими «детками» в горшочках.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в сентябре

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Сентябрь 8, 11, 13, 15-16, 20-22, 29 1, 3-7, 9-10, 12, 14, 18-19, 23-28, 30 2, 17

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в октябре

Подобный календарь довольно сложно составить самостоятельно. Профессиональные астрологи учитывают множество факторов: положение Луны и Солнца в знаках зодиака, лунные сутки, месяц.

Смело пользуйтесь этой таблицей для планирования работ на приусадебном участке в саду, огороде, цветнике.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в октябре

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Октябрь 1, 4, 6, 9-11, 18-19, 22-23, 27-28 3, 5, 7-8, 12-15, 17, 20-21, 24-26, 29-30 2, 16, 31

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в ноябре

Если земля начинает «вылезать» из горшка, листья стали мелкими, пожелтели, и растение давно не радовало цветением, ему требуется пересадка и свежий грунт.

Пересадка, сделанная по лунным рекомендациям, благотворно сказывается на продолжительности цветения.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в ноябре

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Ноябрь 14, 18, 27 1-13, 16-17, 19-26, 28-29 15, 30

Лунный календарь для комнатных растений и цветов в декабре

С наступлением зимы все процессы в растении замедляются, и наступает период покоя. Цветоводы обычно избегают зимних пересадок, чтобы не навредить растению.

Благоприятные дни для комнатных растений и цветов в декабре

Благоприятные дни Неблагоприятные дни Запрещенные дни Декабрь 3, 8, 12-13, 16, 21 1-2, 4-7, 9-11, 15, 17-20, 22-29 14, 30

Любовь и забота, вложенные в комнатный цветник, окупятся сторицей, а помощником и грамотным советчиком пусть станет лунный календарь пересадки комнатных растений на 2020 год.